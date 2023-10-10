https://news.day.az/economy/1605375.html МВФ ожидает ускорения мировой инфляции
МВФ ожидает ускорения мировой инфляции
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз глобальной инфляции до 6,9% в 2023 году и до 5,8% в 2024 году, указано в опубликованном докладе международной организации, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.
Согласно табличным значениям, представленным в документе, прогноз по росту потребительских цен в мире на текущий год повышен на 0,1 процентного пункта, а на 2024 год - на 0,6 процентного пункта.
По оценкам МВФ, глобальная инфляция в 2022 году составила 8,7%.
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