Азербайджан эффективно проводит координацию по развитию безопасных транспортных коридоров

Азербайджан эффективно проводит координацию по развитию безопасных транспортных коридоров.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай, отвечая на вопросы журналистов.

"СВМДА насчитывает 28 государств-членов. Это практически 90 процентов территории Азии. У нас два главных принципа. Все решения принимаются консенсусом. Реализация происходит на добровольном уровне. Проекты, как правило, предлагаются государствами-членами. И в связи с этим я хочу отметить, что Азербайджан очень эффективно проводит координацию по развитию безопасных и эффективных транспортных коридоров. Взаимосвязанность - это важная тема, она сегодня очень актуальна", - сказал Сарыбай.

По его словам, чем больше будет взаимосвязанности в Азии, тем больше это будет работать на глобальную экономику. "Так как сегодня Азия является главной движущей силой экономического прогресса во всем мире", - добавил он.

Отметим, что СВМДА - это международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских и евразийских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Первый саммит СВМДА прошел в 2002 году.

На саммите в октябре 2022 года было заявлено о начале трансформации СВМДА в региональную организацию.