Обсуждено расширение торговых связей между Азербайджаном и Германией

Находящийся с визитом в Германии председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов встретился с главным исполнительным директором Ассоциации восточного бизнеса Германии Михаэлем Хармсом, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным агентства, на встрече стороны обменялись мнениями по вопросам расширения торговых связей, продвижения инноваций и возможностей сотрудничества стран.

Кроме того, во встрече принял участие руководитель Агентства поощрения экспорта и инвестиций AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

Напомним, что Агентство по развитию малого и среднего бизнеса было создано Указом Президента Азербайджана от 28 декабря 2017 года. Агентство поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в стране, предоставляет ряд услуг субъектам малого и среднего бизнеса, координирует и регулирует услуги государственных органов в этой сфере.