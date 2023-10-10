https://news.day.az/economy/1605451.html Азербайджан значительно увеличил стратегические валютные резервы
Азербайджан значительно увеличил стратегические валютные резервы
В январе-сентябре этого года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 14,9% и достигли 67,5 млрд долларов США.
Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов, сообщает во вторник Day.Az.
"За отчетный период валютные резервы ЦБА выросли на более чем 4%, до 9,8 млрд долларов", - отметил он.
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