Азербайджан значительно увеличил стратегические валютные резервы

В январе-сентябре этого года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 14,9% и достигли 67,5 млрд долларов США.

Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов, сообщает во вторник Day.Az.

"За отчетный период валютные резервы ЦБА выросли на более чем 4%, до 9,8 млрд долларов", - отметил он.