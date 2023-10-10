Председательство в ОЭС перешло от Азербайджана к Ирану

Председательство в Организации экономического сотрудничества перешло от Азербайджана к Ирану.

Как сообщает во вторник Day.Az, данное решение было принято на 27-м заседании Совета министров стран-членов ОЭС, состоявшемся 10 октября в Шуше.

Отметим, что в рамках председательства Азербайджанской Республики в Организации экономического сотрудничества 10 октября в городе Шуша состоялось 27-е заседание Совета министров стран-членов ОЭС. На заседании были заслушаны выступления представителей стран-членов и наблюдателей, международных партнеров и специализированных структур ОЭС, обсуждены инициативы и предложения по дальнейшему развитию регионального сотрудничества в рамках ОЭС, а также рассмотрены другие вопросы, стоящие в повестке дня заседания.