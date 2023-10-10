ЦБ Азербайджана обнародовал прогноз годовой инфляции

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что к концу 2023 года годовая инфляция будет в пределах 6 процентов.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязымов.

"Индекс потребительских цен в августе этого года составил 108 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть товары и услуги подорожали на 8 процентов. Это касается как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Прогнозы показывают, что к концу этого года годовая инфляция будет в пределах 6 процентов. Это близко к целевому диапазону ЦБА (4+-2) и важно для экономического развития. Наша главная цель - управление инфляцией", - сказал Т.Кязымов.

Кроме того, он отметил, что резкие изменения курсов национальных валют основных торговых партнеров Азербайджана не оказывают прямого влияния на местный валютный рынок, курс национальной валюты. "В этом случае наша инфляция снижается в краткосрочной перспективе, то есть на 3-6 месяцев. Потому что товары, импортируемые из этих стран, дешевеют", - добавил председатель ЦБА.