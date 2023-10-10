Обесценивание валют наших торговых партнеров влияет на инфляцию у нас.

Об этом в интервью AZTV сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов, сообщает Day.Az.

"У нас стабильный режим обменного курса, он себя оправдывает. Наша главная цель - обеспечить макроэкономическую стабильность. Резкое изменение курса или обесценивание валют наших торговых партнеров напрямую не влияют на наш валютный рынок, они влияют на нашу инфляцию. Когда валюты наших торговых партнеров дешевеют, наша инфляция снижается в краткосрочной перспективе, то есть в течение следующих 3-6 месяцев, потому что товары, импортируемые из этих стран, становятся дешевле. Если валюты наших торговых партнеров дешевеют в долгосрочной перспективе, это уже влияет на инфляцию в этих странах. Уже через 3-6 месяцев эта инфляция импортируется в нашу страну", - сказал он.