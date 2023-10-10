Банковский сектор Азербайджана устойчив.

Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов, сообщает Day.Az.

По его словам, 96 процентов финансового сектора приходится на банки, 4 процента - на страховые компании, небанковские кредитные организации и инвестиционные компании.

"Наш банковский сектор устойчив. По данным на август, соотношение нефункционального кредитного портфеля к общему кредитному портфелю составляет 3,6 процента. В 2016 году этот показатель составлял 21 процент. Кредитный портфель нашего банковского сектора достаточно здоровый. Если посмотреть на мировой опыт, то 3,6 процента - достаточно хороший показатель", - отметил председатель ЦБА.