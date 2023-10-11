Министр иностранных дел Пакистана о будущем торгово-экономических отношений с Азербайджаном

Азербайджан и Пакистан намерены и дальше укреплять сотрудничество в экономике и торговле.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом на своей странице в соцсети "Х" написал министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани.

"Провели очень продуктивную встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Поздравил его с успешным проведением 27-го заседания Совета министров стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Мы подтвердили нашу решимость и дальше укреплять отношения между Азербайджаном и Пакистаном в экономике и торговле, а также в обеспечении связности и контактов между людьми", - написал он.

Отметим, что в рамках председательства Азербайджанской Республики в Организации экономического сотрудничества 10 октября в городе Шуша состоялось 27-е заседание Совета министров стран-членов ОЭС. На заседании были заслушаны выступления представителей стран-членов и наблюдателей, международных партнеров и специализированных структур ОЭС, обсуждены инициативы и предложения по дальнейшему развитию регионального сотрудничества в рамках ОЭС, а также рассмотрены другие вопросы, стоящие в повестке дня заседания.