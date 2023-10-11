Вооруженные конфликты дали импульс ценным бумагам оборонного сектора

Стоимость акций крупнейших американских компаний - производителей оружия уверенно растут по отношению к закрытию прошлой недели.

Как передает Day.Az со ссылкой а ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов на американском рынке.

Акции Lockheed Martin в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник, 10 октября, росли по отношению к закрытию 6 октября на 10,45% - до $442,62 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16:34 мск. К моменту закрытия торгов акции замедлили рост до 8,55% и находились на уровне $435,01.

Бумаги General Dynamics в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 9 октября, прибавляли по отношению к закрытию 6 октября 9,19%, поднимаясь до $240,15 за акцию, свидетельствуют данные торгов на 19:08 мск. К моменту закрытия 10 октября акции замедлили рост до 7,62% и находились на уровне $236,70.

Акции компании Northrop Grumman во вторник, 10 октября, росли по отношению к закрытию 6 октября в максимуме на 12,22% - до $474,98, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской фондовой биржи на 19:08 мск. К моменту закрытия акции замедлили рост до 9,99% и находились на уровне $465,12.

Акции Kratos Defense & Security Solutions на Nasdaq во вторник, 10 октября, поднимались по отношению к закрытию 6 октября на 15,66% - до $17,5, свидетельствуют данные торгов на 19:34 мск. К закрытию того же дня бумаги замедлили рост до 14,14% и находились на уровне $17,27.