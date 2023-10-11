Названа мощность насосной станции Баку-Тбилиси-Джейхан в Евлахе

Вторая насосная станция трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), расположенная в Евлахе, ежедневно перекачивает в среднем 620 тысяч баррелей нефти.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, сказал полевой менеджер станции Рашад Мамедов в ходе медиа-тура по станции.

По его словам, на насосной станции имеется четыре нефтеперекачивающие установки, три из которых находятся в рабочем состоянии, а четвертая установка является резервной.

"Три установки в день могут перерабатывать до одного миллиона баррелей нефти, но в среднем упомянутые установки перерабатывают 620 тысяч баррелей. Насосная станция работает за счет газа с "Шахдениз", - сказал он.

Отметим, что в настоящее время трубопровод БТД транспортирует в основном сырую нефть с АЧГ и конденсат с "Шахдениз". Кроме того, по БТД продолжают транспортироваться объемы нефти и конденсата из Казахстана и Туркменистана.

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