В Азербайджане планируется адаптация национальных стандартов к международным

Приведение национальных стандартов в соответствие с международными является актуальной проблемой.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) министерства экономики Азербайджанской Республики Орхан Мамедов.

"Значение стандартизации в социально-экономическом развитии постоянно возрастает. В связи с этим обеспечение населения продукцией и услугами, отвечающими современным требованиям и стандартам, является одной из основных целей стратегии экономического развития нашей страны", - отметил он.

Кроме того, Орхан Мамедов добавил, что одним из необходимых факторов является то, чтобы правовая база стандартизации отвечала современным требованиям в рамках реализуемых мер по обеспечению свободного движения производимой в стране ненефтяной продукции в международной торговле и повышению ее конкурентоспособности.

Напомним, что сегодня прошло мероприятие в связи со "Всемирным днем ​​стандартов", организованным Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики и Физико-техническим федеральным институтом (PTB), который является Национальным институтом метрологии Германии.