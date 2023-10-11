Частный сектор Азербайджана активно участвует в мерах по улучшению показателей качества в сфере производства

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса организует различные тренинги, семинары и другие подобные мероприятия для субъектов предпринимательства, работающих в сфере производства и услуг, с целью предоставления потребителям продукции и услуг, соответствующих необходимым стандартам.

Как передает в среду Day.Az, об этом сказал председатель правления агентства Орхан Мамедов.

"За истекший период были приняты серьезные меры по приведению показателей качества в сфере производства и обслуживания в соответствие с международными стандартами. Частный сектор, наряду с государством, активно участвует в реализации этой политики", - сказал он.

Напомним, что сегодня прошло мероприятие в связи со "Всемирным днем ​​стандартов", организованное Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики и Физико-техническим федеральным институтом (PTB), который является Национальным институтом метрологии Германии.