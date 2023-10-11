KOBİA впервые поддерживает экспортирующий ненефтяную продукцию малый и средний бизнес

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) министерства экономики Азербайджанской Республики впервые поддерживает малый и средний бизнес, экспортирующий ненефтяную продукцию, в оформлении документов и получении необходимых сертификатов.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на мероприятии в связи со "Всемирным днем​​стандартов".

"Хочу отметить, что 2 из 39 проектов, профинансированных в рамках 3 грантовых конкурсов, относятся к этому направлению", - сказал Орхан Мамедов.

Кроме того, Орхан Мамедов коснулся вопросов финансирования проектов в сфере образования, науки, исследований и поддержки, проводимого KOBİA.

Напомним, что сегодня прошло мероприятие в связи со "Всемирным днем ​​стандартов", организованным Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики и Физико-техническим федеральным институтом (PTB), который является Национальным институтом метрологии Германии.