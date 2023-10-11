Объявлены очередные победители «Сезона СЮР-ПРИЗОВ» «Misli»

Обнародованы результаты 3-го тиража

Еще 31 ценный подарок был вручен победителям в поощрительной лотерее легального оператора спортивных ставок Азербайджана "Misli".

И в третьем тираже были разыграны 10 единиц "iPhone 14 Pro Max", 10 65-дюймовых телевизоров Samsung, 5 купонов на бытовую технику на 1000 AZN, 5 "Playstation 5" и 1 купон на путешествие на 10000 AZN.

В лотерее, продолжающейся и в настоящее время, разыгрываются 5 купонов на путешествие на сумму 10 000 AZN, 50 "iPhone 14 Pro Max", 50 телевизоров Samsung с 65-дюймовым экраном, 25 "PlayStation 5", 25 карточек для осуществления покупок в магазине электроники на сумму 1 000 AZN, а самое главное своих владельцев ждут 2 автомобиля Audi Q7 Comfort Plus.

В 4-м тираже, который состоится 12 октября, наряду с вышеперечисленными призами будет выявлен первый обладатель суперприза - автомобиля Audi Q7 Comfort Plus.

Все участники, принявшие участие в одном из розыгрышей, выигравшие и невыигравшие участники смогут вновь побороться за автомобиль в "Misli Cekpot", проводимом через каждые четыре тиража.

Участвуя во всех играх на "Misli.az", а в пунктах "Misli" - в ставках на спорт, виртуальных лотереях, а также виртуальных спортивных и тиражных играх, вы также получаете право на участие в лотерее. Сыграв в игру на сумму минимум 5 AZN, вы можете попытать удачу в получении ценных подарков.

Розыгрыши тиражей транслируются раз в неделю в прямом эфире на телеканалах CBC Sport и ютуб-канале "Misli.az".

Стартовавший 12 сентября "Сезон СЮР-ПРИЗОВ" продлится до 23:59 6 ноября. В лотерее могут принять участие лица, достигшие 18-летнего возраста. Для получения дополнительной информации можете посетить официальный сайт https://azerlotereya.com/az/content/139 или связаться по телефону *2080.