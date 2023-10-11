https://news.day.az/economy/1605749.html Азербайджанцы стали больше зарабатывать
Азербайджанцы стали больше зарабатывать
В январе-сентябре 2023 года номинальные доходы населения Азербайджана составили 58 миллиардов 18,3 миллиона манатов. Это на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.
Было отмечено, что за последний год номинальный доход на душу населения в Азербайджане увеличился на 13,1% и вырос до 5 717 манатов.
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