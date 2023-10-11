Азербайджанцы стали больше зарабатывать

В январе-сентябре 2023 года номинальные доходы населения Азербайджана составили 58 миллиардов 18,3 миллиона манатов. Это на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Было отмечено, что за последний год номинальный доход на душу населения в Азербайджане увеличился на 13,1% и вырос до 5 717 манатов.