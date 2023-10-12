Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2024 году до $94,91 за баррель против $88,22 в предыдущем прогнозе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Ведомство отмечает, что снижение целевых показателей добычи в странах ОПЕК+ удерживает глобальную добычу нефти на уровне ниже мирового потребления. "В результате мы ожидаем повышательного давления на цены на сырую нефть, при этом спотовая цена Brent вырастет в среднем до $95 за баррель в 2024 году", - говорится в отчете. Кроме того, ведомство ожидает, что страны ОПЕК+ сократят добычу сырой нефти на 0,3 млн баррелей в сутки в 2024 году по сравнению с этим годом.

Минэнерго США также оценивает сокращение мировых запасов нефти на 0,2 млн баррелей в сутки во второй половине 2023 года. Между тем прогноз стоимости нефти Brent в 2023 году ведомство немного снизило - с $84,46 за баррель до $84,09 за баррель. Это обусловлено снижением спотовой цены на Brent в первую неделю октября ниже $90 за баррель, хотя в среднем за сентябрь цена на нефть марки Brent выросла до $94 за баррель, что на $8 выше, чем в августе, и на $19 выше, чем в июне.

Эксперты ведомства отмечают, что ситуация в Израиле не повлияла на физические рынки нефти, но повышает вероятность перебоев в ее поставках и повышения цен на нефть. Непосредственно в текущем прогнозе ситуация еще не учтена, но является источником будущей неопределенности. Кроме того, отмечают в Минэнерго США, ключевой неопределенностью для рынка остается рост мировой добычи нефти в 2024 году.

Минэнерго США в новом отчете прогнозирует, что мировое производство нефти увеличится на 1,3 млн баррелей в сутки в 2023 году и на 0,9 млн баррелей в сутки в 2024 году. По оценке ведомства, добыча сырой нефти ОПЕК+ в 2023 году составит в среднем 38,2 млн баррелей в сутки, что примерно на 1,4 млн баррелей в сутки меньше, чем в 2022 году, а затем упадет до 37,8 млн баррелей в сутки в 2024 году. Но добыча в странах, не входящих в ОПЕК, увеличится на 2,2 млн баррелей в сутки в 2023 году и на 1 млн баррелей в сутки в 2024 году, что более чем компенсирует снижение добычи ОПЕК. "Текущие цели ОПЕК+ по добыче истекают в конце 2024 года, и мы предполагаем, что продолжающиеся добровольные сокращения и другие факторы будут удерживать фактическую добычу нефти ОПЕК+ значительно ниже целевых показателей, поскольку группа пытается ограничить рост мировых запасов нефти", - отмечается в отчете.