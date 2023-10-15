В КНР заявили, что меры ЕС в отношении импорта стали нарушают торговый порядок

Власти КНР негативно относятся к ограничительным мерам Евросоюза в отношении зарубежных поставщиков стали и будут следить за антисубсидиарным расследованием ЕС в отношении продукции китайских сталелитейных компаний. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции Китая Хэ Ядун, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китайская сторона всегда считала, что к мерам по оказанию поддержки торговле нужно прибегать с осторожностью. Китай решительно против того, чтобы ими злоупотребляли путем односторонней политики и протекционизма", - подчеркнул он на брифинге.

Как уточнил официальный представитель, Евросоюз "уже давно принимает различные ограничительные меры в отношении импортируемой продукции из стали". Он отметил, что ЕС завел более 60 антидемпинговых дел, на основании которых были приняты контрмеры в отношении многих стран.

"Рынок стали ЕС имеет множество торговых барьеров и отличается высокими ценами. Китайская сторона считает, что подобные действия [Евросоюза] нарушают порядок в международной торговле", - добавил Хэ Ядун.

По его словам, тем самым ЕС повышает издержки поставщиков, что негативно отражается на интересах потребителей и дестабилизирует глобальные цепочки поставок. Как уточнил официальный представитель, в долгосрочной перспективе это негативно отразится на сталелитейной промышленности Евросоюза. "Мы будем внимательно следить за действиями европейской стороны, наблюдать за тем, возникнут ли какие-либо проблемы", - подытожил Хэ Ядун.