Орхан Мамедов отмечает важность цифровизации малого и среднего бизнеса

В 2023-2026 годах будет реализована программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса, сообщает в четверг Day.Az.

Согласно данным Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) министерства экономики Азербайджанской Республики, на мероприятии с участием представителей профильных государственных учреждений и международных организаций состоялась презентация программы "Цифровая трансформация малого и среднего предпринимательства в странах Восточного партнерства".

Советник министра экономики Азербайджанской Республики Рауф Наджафли, заместитель главы миссии посольства Германии в Азербайджане Хайко Шварц, представители GIZ Тильман Нагель и Сандра Шенке обсудили политику цифровой трансформации МСП в странах Восточного партнерства, важность цифровизация в развитии малого и среднего бизнеса, лучшие практики в соответствующей сфере, а также поделились своими мыслями по поводу сотрудничества в этой сфере.

Председатель правления KOBİA Орхан Мамедов отметил важность цифровизации бизнеса для его роста, принятия более гибких решений, внедрения новых продуктов и услуг, повышения удовлетворенности клиентов, снижения эксплуатационных расходов и достижения высокой производительности без расширения рабочей силы.

В своей презентации проекта директор программы Никлас Руффер отметил, что цель программы, охватывающей 2023-2026 годы - поддержать усиление конкурентоспособности среди малых и средних предприятий с учетом цифровых трансформаций.

Напомним, что в рамках проекта предусмотрено создать предпосылки, необходимые для цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства на институциональном и структурном уровнях, укрепить статистическую базу, усилить сотрудничество между участниками цифровой и предпринимательской экосистем в целях улучшения сферы обслуживания и улучшения возможности применения цифровых решений в сфере бизнеса и производства. Программа финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии и реализуется Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ). Проект будет реализован в Азербайджане и других странах Восточного партнерства.

KOBİA является одним из основных партнеров программы для Азербайджана.