Турция и Россия стали ближе к реализации газового хаба

Турция и "Газпром" договорились в ближайшее время составить дорожную карту по газовому хабу и начать работу по реализации проекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом заявил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар.

"В ходе наших переговоров с "Газпромом" мы решили в ближайшее время по взаимному согласию составить дорожную карту по этому вопросу, а затем в ближайший период совместно провести работы, связанные с реализацией центра природного газа. Мы договорились по этому вопросу", - приводит слова министра газета Takvim.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после разрушений на экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.