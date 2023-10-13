Израиль значительно уменьшил поставки газа в Египет

Закупки израильского газа Египтом упали почти на 20% после того, как Израиль приостановил добычу на месторождении Тамар на шельфе Левантийского моря (восточная часть Средиземного моря), эксплуатируемом Chevron, из-за войны с сектором Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Africa Oil+Gas Report (AOGR).

Поставки трубопроводного израильского газа снизились с 800 млн куб. футов в сутки до 650 млн куб. футов.

Издание отмечает, что Левиафан - другое крупное газовое месторождение Израиля - продолжает производство.

Египет полагался на поставки из Израиля, чтобы поддерживать потребление природного газа на уровне 6,8 млрд куб. ф/с, так как собственное производство в стране снижается девятый месяц подряд. Добыча газа в Египте достигла рекордного уровня в 7,06 млрд куб. ф/с в сентябре 2021 года, но показатель постоянно падает, поскольку итальянская Eni, эксплуатирующая одно из крупнейших газовых месторождений страны Zohr, борется с неослабевающими водными проявлениями.

По данным AOGR, Египет использовал часть израильского импорта для удовлетворения местного спроса, а остальную часть экспортировал в виде СПГ, чтобы заработать валюту.

Израиль был ключевым энергетическим партнером (Каира - ИФ) в это трудное лето, пишет издание со ссылкой на египетский бизнес-сайт Enterprise.com.

В 2023 году Египет импортировал увеличенные объемы израильского газа для борьбы с продолжающимся электроэнергетическим кризисом, который спровоцировал веерные отключения по всей стране на протяжении более двух месяцев, пишет Enterprise.com и отмечает, что это может привести к отключению египетских терминалов СПГ.

Неопределенность относительно поставок израильского газа потенциально может задержать планы Министерства нефти Египтавозобновить экспорт газа в октябре 2023 года, опасается Enterprise.com.