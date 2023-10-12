Что будет с ценами на хлеб

За последний месяц в Азербайджане подорожала мука. Стоимость 50-килограммового мешка муки, продаваемого в оптовых центрах, выросла почти на 1 манат.

Отметим, что оптовой продажей муки в Азербайджане занимаются 23 компании и один индивидуальный предприниматель. В большинстве торговых центров зафиксирован рост цен.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал экономист-эксперт Эльмир Сафарли, в течение года происходят постоянные изменения в цене на муку.

"Если посмотреть на статистику, то с декабря прошлого года наблюдалось снижение цен на муку. Но с августа, в зависимости от цены на пшеницу, подорожала и мука. В целом наша страна потребляет 3,9 миллиона тонн зерна в год. В среднем 1,9 миллиона тонн производит сам Азербайджан", - сказал он.

Сафарли отметил, что Азербайджан располагает достаточными запасами зерна.

"Рост цен на муку в настоящее время не повлияет на цены на хлеб в нашей стране. Но если тенденция к росту цен на муку сохранится, то цены на хлеб могут вырасти", - сказал он.

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