Казахстан увеличил экспорт сырой нефти в Турцию

В июле 2023 года Турция импортировала сырую нефть из Казахстана в объеме 647,7 тысячи тонн, передает в четверг Day.Az.

Согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), этот показатель превышает объем импорта за аналогичный период прошлого года (397,4 тысячи тонн) почти на 63 процента.

Доля импорта из Казахстана составляет 15,7 процента от общего объема сырой нефти, импортированной Турцией в июле 2023 года (2,41 млн тонн). В июле 2022 года доля Казахстана в общем импорте сырой нефти в Турцию (2,99 миллиона тонн) составила 9,68 процента.

Кроме того, в июне 2023 года Турция импортировала из Казахстана 385,8 тысячи тонн сырой нефти, а в мае - 439 тысячи тонн.

Общий импорт Турцией сырой нефти составил 3,088 миллиона тонн в июне и 2,463 миллиона тонн в мае.

С 2010 по 2022 годы объем торговли между Казахстаном и Турцией вырос в 3,4 раза, достигнув $6,3 млрд. Основной рост пришелся на последние два года, почти в два раза с 2020 года.

В структуре торговли с Турцией около 75 процентов занимает экспорт из Казахстана - 4,8 миллиарда долларов, где основными товарами являются нефть и нефтепродукты, медь, цинк, алюминий, свинец и др.