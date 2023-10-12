Узбекистан и Россия обсудили расширение транспортных коридоров

Узбекистан и Россия намерены оптимизировать объемы автомобильных и железнодорожных грузоперевозок.

Как сообщает в четверг Day.Az, этот вопрос был вынесен на обсуждение в ходе встречи между министрами транспорта Узбекистана и России Ильхомом Махкамовым и Виталием Савельевым.

В ходе встречи основное внимание было уделено налаживанию внешнеторговых перевозок по мультимодальному маршруту, проходящему из Узбекистана в Туркменистан, через Каспийское море и в Россию, с учетом обратного маршрута.

Согласно данным министерства транспорта Узбекистана, переговоры касались перспектив сотрудничества в транспортном секторе, с особым вниманием на увеличение объемов автомобильных и железнодорожных перевозок, а также совместное развитие международных транспортных коридоров.

Кроме того, стороны достигли договоренности об увеличении частоты регулярных рейсов, выполняемых по маршруту Ташкент-Москва.

Отметим, что недавно Россия запустила экспорт газа в Узбекистан по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр", проходящему через территорию Казахстана.

"Газпром" подписал договор с казахстанской QazaqGaz на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана ранее в этом году.

Двухлетний договор предполагает объем поставок - 9 млн кубометров в сутки, почти 2,8 млрд кубометров в год.