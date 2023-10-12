США предложили Финляндии помощь в расследовании повреждения газопровода

Администрация Соединенных Штатов предложила Хельсинки любую помощь в расследовании повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией, призывает дождаться итогов разбирательства. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередной плановой встречи глав военных ведомств стран - участниц НАТО министр обороны США Ллойд Остин.

Его спросили, "есть ли какие-либо признаки того, что Россия может стоять" за повреждением газопровода, какие возможные действие властям следует рассматривать, если за инцидент несет ответственность какое-либо государство. "Я в курсе сообщений об атаках на подводную инфраструктуру. Я поддерживаю связь со своими коллегами в Финляндии и Эстонии. Они проводят расследование. Поскольку они проводят расследование, я не буду строить предположения о том, кто мог быть к этому причастен. Думаю, что правильнее всего будет дождаться результатов расследования. Мы предложили Финляндии свою помощь, все, что им необходимо для проведения этого расследования", - ответил глава Пентагона.

Он добавил, что Вашингтон готов предоставить Хельсинки все необходимое.

Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение на газопроводе, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Ведется расследование. Главный инспектор по уголовным делам Тимо Килпеляйнен указал, что точка повреждения газопровода находится в экономической зоне Финляндии, в центральной части Финского залива.