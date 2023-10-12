Азербайджан и Швейцария обсудили перспективы сотрудничества между ЦБ

В рамках встречи с председателем Национального банка Швейцарии Томасом Джорданом состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Швейцарии.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова на странице в "Х" (бывший Twitter).

"На встрече с председателем Национального банка Швейцарии Томасом Джорданом в рамках нашего визита в Королевство Марокко мы обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между центральными банками обеих стран", - говорится в публикации.

Отметим, что глава Центробанка Азербайджана Талех Кязымов в четверг на полях ежегодного заседания Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в Марокко провел ряд встреч.