ЦБА и Visa обсудили поддержку проектов "умный город" и "умное село"

Центральный банк Азербайджана и Visa обсудили поддержку проектов "умный город" и "умное село".

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова на странице в "Х" (бывший Twitter).

"На встрече с региональным президентом международной платежной системы Visa Эндрю Торре мы обсудили текущее состояние сотрудничества ЦБ и Visa, развитие платежных систем, Fintex, цифровой валюты, финансовой грамотности, поддержку проектов "умный город" и "умное село", - говорится в публикации.

Отметим, что глава Центробанка Азербайджана Талех Кязымов в четверг на полях ежегодного заседания Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в Марокко провел ряд встреч.