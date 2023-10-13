Стоимость азербайджанской нефти растет

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 октября повысилась на 1,36 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 92,47 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,14 доллара до 91,2 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,36 доллара, составив 75,87 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 12 октября выросла на 1,33 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 89,37 доллара за баррель.