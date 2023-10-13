P&G поддержит сборную Азербайджана на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году

Международный партнер Олимпийских игр в Париже в 2024 году компания Procter&Gamble поддержит участие в них национальной сборной Азербайджана.

Соглашение об этом было подписано между глобальной компанией, а также национальными Олимпийским и Паралимпийским комитетами. Свои подписи под документом поставили генеральный директор компании Procter&Gamble по Кавказу и Центральной Азии Иракли Габриадзе, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и президент Национального паралимпийского комитета Гидаят Абдуллаев. В церемонии подписания приняли участие руководство и представители сторон-участниц, спортсмены и сотрудники прессы.

В рамках соглашения компания Procter&Gamble берет на себя определенные обязательства по обеспечению участия азербайджанских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх. Кроме того, атлеты, представляющие Азербайджан на Олимпийских играх, будут участвовать в маркетинговой деятельности компании Procter&Gamble. Согласно договору, посвященному 25-летию компании в Азербайджане, она окажет поддержку 25 спортсменам, в том числе 13 паралимпийцам и 12 олимпийцам.

Как сообщил генеральный директор компании Procter&Gamble по республикам Кавказа и Центральной Азии Иракли Габриадзе, P&G выступала в качестве "почетного партнера" Национального олимпийского комитета на Играх в Лондоне в 2012 году и Национального паралимпийского комитета во время Токио-2020, а на Европейских играх "Баку-2015" была первым официальным партнером. Подписанные соглашения не только служат поддержке спортсменов, участвующих в олимпийских играх, но и способствуют популяризации спорта среди детей и молодежи, сказал он, напомнив о таких успешных инициативах, как поощряющая спортсменов кампания "Для моей мамы", юношеские олимпийские лагеря, а также осуществляемая совместно с паралимпийским комитетом кампания #KeepHerPlaying с участием чемпионов "Токио-2020".

"В этом году Procter&Gamble отмечает 25-летие своей деятельности в Азербайджане, и мы очень гордимся возможностью поддержать нашу национальную сборную на Олимпийских и Паралимпийских играх. Недавно мы подписали соглашение о партнерстве с легендарным футбольным клубом "Нефтчи". Сотрудничество в сфере спорта - это вклад нашей компании в пропаганду здорового образа жизни среди молодежи Азербайджана. Поддерживая сборную Азербайджана на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже, мы хотим внести свою лепту в возвышение имени страны, в которой работаем на протяжении вот уже 25 лет. Уверены, что национальная сборная порадует нас высокими результатами", - сказал Иракли Габриадзе.

По словам вице-президента Национального Олимпийского комитета Чингиза Гусейнзаде, такое сотрудничество - большой успех для развития спорта в стране. "Сегодня Азербайджан, демонстрирующий олимпийские успехи и принимающий у себя международные состязания, превратился в один из центров мирового спорта. Наглядным примером этому служат визиты в нашу страну президента Международного Олимпийского комитета Томаса Баха, президента Европейских Олимпийских комитетов Спироса Капралоса и проведение ими здесь ряда важных встреч. Роль партнеров в нашем развитии и успехах крайне важна. Включение глобального партнера Международного Олимпийского комитета, компании P&G в список наших почетных партнеров - значимое новшество. На Олимпийских играх в Париже в 2024 году мы будем выступать вместе и вместе завоевывать успехи", - подчеркнул Чингиз Гусейнзаде.

Президент Национального Паралимпийского комитета Гидаят Абдуллаев отметил, что азербайджанские паралимпийцы неоднократно демонстрировали высокие результаты на различных европейских, мировых и международных состязаниях. По его словам, благодаря заботе руководства страны паралимпийское движение всегда находится в центре внимания, интерес к нему неизменно растет. "На сегодняшний день наши спортсмены приняли участие в семи летних и одних зимних Паралимпийских играх, где завоевали в целом 47 медалей - 23 золотых, 19 серебряных и 5 бронзовых, что является высоким показателем", - сказал глава комитета, выразив свою уверенность в новых победах азербайджанских паралимпийцев. Он также поблагодарил компанию Procter&Gamble за поддержку и инициативность и пожелал успехов и крупных побед нашим спортсменам на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже.

На мероприятии также выступили паралимпийская спортсменка Дурседеф Керимова и олимпиец Санан Сулейманов. Они поделились своими впечатлениями с участниками, рассказали об осуществляемой в их отношении заботе и поддержке, подчеркнув, что это придает им дополнительные силы. Спортсмены отметили, что гордятся возможностью представлять Азербайджан.

Отметим, что на данный момент азербайджанские спортсмены завоевали 14 лицензий (8 олимпийских, 6 паралимпийских) на участие в Играх Париж-2024.

О Procter&Gamble (P&G)

Компания P&G вместе со всеми своими брендами обслуживает по миру около 5 миллиардов человек. Она предлагает широчайших ассортимент самой разнообразной продукции от входящих в ее состав передовых, надежных и заслуживших доверие потребителя марок, включая такие, как Pampers®, Tide® , Ariel®, Head&Shoulders® , Always®, Pantene® , Fairy® , Blend-a-med®, Oral-B®, Gillette®, Safeguard® и др. Община P&G действует примерно в 70 странах мира. Для получения более подробной информации, а также самых последних новостей о компании P&G и ее брендах переходите на сайт www.pg.com.