В ЕК заявили о слабости европейской экономики

В настоящее время экономика Евросоюза (ЕС) находится в слабом состоянии. Главным риском для нее по-прежнему остается рост инфляции, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Его слова приводит Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Еще одним препятствием для экономического роста Европы может стать увеличение биржевых цен на нефть из-за продолжающейся войны Израиля с радикальной группировкой ХАМАС. При этом говорить о вхождении ЕС в рецессию пока преждевременно, однако ситуация может измениться в среднесрочной перспективе, предупредил Джентилони.

"На данный момент мы не видим существенного влияния (войны на Ближнем Востоке - прим. "Ленты.ру") на цены на нефть, но это, конечно, увеличивает неопределенность экономических перспектив", - посетовал он.