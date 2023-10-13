https://news.day.az/economy/1606163.html Инфляция разгоняется и бьет по Франции
Инфляция разгоняется и бьет по Франции
Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре выросли на 5,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, таким образом, оценка инфляции была повышена по сравнению с предварительно объявленными 5,6%.
Эксперты не ожидали ее пересмотра, по данным Trading Economics.
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