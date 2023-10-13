KOBİA обсудило вопросы сотрудничества и инвестиций с турецкими компаниями

На встрече с турецкими компаниями "Dedeman Holdinq" и "Doğru Holdinq" обсуждались вопросы инвестиций в Азербайджан, а также возможности сотрудничества с местными малыми и средними бизнесами, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно данным Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) министерства экономики Азербайджанской Республики, председатель KOBİA Орхан Мамедов встретился с председателем совета директоров турецкой компании "Doğru Holding" Бюлентом Догру, председателем совета директоров "Dedeman Holding" Рифатом Шукрю и председателем совета директоров "Dedeman Turizm" Бану Дедеман.

На встрече состоялся обмен идеями о бизнесе и инвестициях в Азербайджане, сотрудничестве с местными малыми и средними бизнесами и бизнес-возможностях сферы услуг.

На встрече также было отмечено, что в Баку скоро начнет работать известный турецкий гостиничный бренд "Dedeman hotel".

Напомним, что ранее на 12-й встрече министров торговли и экономики Организации тюркских государств (ОТГ) и 14-м заседании Рабочей группы по экономическому сотрудничеству в Стамбуле страны-члены ОТГ договорились увеличить взаимные инвестиции.