Нарушители этих требований будут оштрафованы на сумму до 10 тысяч манатов

В Азербайджане нарушители требований безопасности денежных средств со стороны местного филиала иностранной организации электронных денег будут оштрафованы на сумму до 10 тысяч манатов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках добавлена ​​новая статья 439-2 (нарушение законодательства о платежных услугах и платежных системах).

За нарушение установленных законом требований по обеспечению безопасности денежных средств организацией электронных денег, в том числе местным филиалом иностранной организации электронных денег, должностные лица будут оштрафованы в размере от 2 000 до 3 000 манатов, юридические лица - от 7 000 до 10 000 манатов.