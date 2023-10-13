Стал известен прогноз среднегодовой инфляции в Азербайджане на конец текущего года
К концу 2023 года среднегодовая инфляция прогнозируется на однозначном уровне в 9,5 процента.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом было объявлено на заседании Рабочей группы по мониторингу инфляции и цен.
Отмечается, что одной из главных задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики перед правительством, является достижение до конца года однозначного уровня инфляции.
Помимо этого, созданная Рабочая группа по мониторингу инфляции и цен, также изучила все причины, оказывающие повышающее влияние на цены, и провела необходимую работу по их устранению. В связи с этим будут продолжены необходимые меры по поддержанию инфляции в пределах, не наносящих ущерба макроэкономической и финансовой стабильности.
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