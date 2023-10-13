Совет руководителей таможенных служб государств-участников СНГ принял ряд решений, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно данным Государственной налоговой службы Азербайджана, в Душанбе (Таджикистан) состоялось 77-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ.

В мероприятии приняли участие делегации таможенных служб Азербайджана, Российской Федерации, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана.

На встрече Азербайджан представляла делегация во главе с председателем Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенантом таможенной службы Шахином Багировым.

В рамках заседания приняты соответствующие решения относительно подходов к ввозу физическими лицами товаров, поделенных на части, практики использования навигационных пломб для отслеживания отправлений, отображения информации о массе брутто товаров в таможенной декларации.

Кроме того, на мероприятии был утвержден План работы Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ на 2024 год. Также обсуждались порядок проставления печатей и штампов таможенных органов на транспортных и коммерческих документах, подготовка кадров по программам высшего образования и дополнительного профессионального образования, соглашение о Центре экспертиз и исследований для таможенных целей, а также проекты меморандумов об упрощении процедуры оформления документов на транзитные перевозки грузов.

Напомним, что очередное 78-е заседание решено провести в первом полугодии 2024 года в Республике Узбекистан.