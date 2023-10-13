Цены на газ обновили семимесячный максимум

Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту на 5% и преодолели отметку в 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 556,1 доллара (-4,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.52 мск их цена составляет 610,2 доллара (+5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 580,9 доллара за тысячу кубометров.

В четверг котировки подскочили на 15%, до 580 долларов за тысячу кубометров. При этом цены на газ в Европе ускорили рост ещё во вторник, после того как ведущие финские СМИ сообщили о готовящейся экстренной пресс-конференции правительства Финляндии о ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector. По итогам торгов цены тогда подскочили на 14%, превысив 540 долларов за тысячу кубометров.