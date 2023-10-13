Yelo Bank объявил финансовые результаты за третий квартал текущего года. Отчет показывает, что Банк поддерживает положительную динамику роста, начатую с начала года. Таким образом, с начала текущего года чистая прибыль Yelo Bank выросла до 14 миллионов манатов. По итогам третьего квартала совокупные активы банка составляют 912 миллионов манатов, что означает рост на 90 миллионов манатов, то есть на 11%, по сравнению с концом прошлого года.



Выросли как кредитный, так и депозитный портфели банка. С начала года общий кредитный портфель Yelo Bank увеличился на 15% и составил 715 миллионов манатов. За этот период объем бизнес-кредитов, составляющих важную часть портфеля, достиг 462 миллионов манатов. Это означает рост на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следует отметить, что кредитный портфель увеличился в основном за счет финансирования реального сектора.



Кредитный портфель, выданный физическим лицам, с начала года увеличился на 40 миллионов, то есть на 20%, и составил 252 миллиона манатов. 34% этой продажи, а также 44% прироста портфеля потребительских кредитов пришлось на онлайн-каналы.



Согласно отчету, наблюдается заметный рост депозитного портфеля банка. С начала года портфель по этому направлению увеличился на 12% до 642 миллионов манатов. Это показатель доверия и уверенности в Yelo Bank.



В то же время процентные доходы Банка увеличились на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 81 миллиона манатов.



По сравнению с концом прошлого года общий капитал составил 102 миллиона манатов с ростом на 10%. Это в 2 раза больше регулятивного спроса - 52 миллиона манатов. Коэффициент достаточности совокупного капитала составляет 12,41%, а коэффициент достаточности капитала первого уровня - 7,27%, что превышает требуемую норму по обоим показателям.



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