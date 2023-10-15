В Британии отчеканили монеты нового образца

Королевский монетный двор (КМД) Великобритании представил монеты нового образца от 1 пенса до £2 с представителями флоры и фауны страны и увеличенными цифрами. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителя КМД.

По словам директора КМД по работе с коллекционерами Ребекки Морган, "большие цифры будут очень привлекательны для детей, которые учатся считать и использовать деньги". "Очень им понравятся и животные, другие изображения на реверсах монет, которые могут подтолкнуть к разговору о природе", - считает она.

На них изображены орешниковая соня, рыжая белка, веточка дуба с желудями, глухарь, тупик, атлантический лосось, пчелы и четыре цветочных символа Великобритании - роза (Англия), чертополох (Шотландия), нарцисс (Уэльс) и клевер (Северная Ирландия). На аверсе - обращенный влево профиль монарха. По традиции он обращен в сторону, противоположную той, куда смотрел предшественник.

Все восемь дизайнов одобрены королем Карлом III, который также выбрал надпись на ребре монеты достоинством £2 - "In servitio omnium" ("На благо всех"). "Мы продолжаем традицию отмечать вступления монарха на трон выпуском новых монет", - отметила Морган.