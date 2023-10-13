ЦБ Азербайджана и МВФ обсудили возможные проекты технической помощи
Центральный банк Азербайджана и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили возможные проекты технической помощи.
Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова на странице в "Х" (бывший Twitter).
"В ходе встречи с директором департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихадом Азуром, а также Тобиасом Адрианом, директором департамента денежно-кредитных рынков и рынков капитала, мы обсудили текущее сотрудничество и будущие возможности совместной деятельности между ЦБА и МВФ, возможные проекты технической помощи", - говорится в публикации
Отметим, что глава Центробанка Азербайджана Талех Кязымов на полях ежегодного заседания Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в Марокко провел ряд встреч.
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