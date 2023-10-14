Сколько денег было выделено на восстановление освобожденных территорий?

В январе-сентябре текущего года правительство Азербайджана выделило на реконструкцию и восстановление территорий, освобожденных от оккупации, 3 миллиарда 741 миллион манатов.

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Согласно отчету, это 77,9 процентов средств, предусмотренных на эти цели в Государственном бюджете на 2023 год. Эти средства были использованы на основании документов кассового заказа, представленных организациями-заказчиками по соответствующим проектам.

На основе заказов, выданных исполнителями по затратам государственных вложений (инвестиций), было осуществлено финансирование в размере 1 миллиарда 588,5 миллиона манатов, что составляет 59,7 процентов от расходов, предусмотренных на эти цели в текущем году.