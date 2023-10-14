Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

2 октября

1,7

9 октября

1,7

3 октября

1,7

10 октября

1,7

4 октября

1,7

11 октября

1,7

5 октября

1,7

12 октября

1,7

6 октября

1,7

13 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0112 маната и составил 1,7985 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

2 октября

1,7968

9 октября

1,7938

3 октября

1,7790

10 октября

1,7953

4 октября

1,7800

11 октября

1,8027

5 октября

1,7885

12 октября

1,8072

6 октября

1,7920

13 октября

1,7935

Средний курс за неделю

1,7873

Средний курс за неделю

1,7985

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0005 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

2 октября

0,0173

9 октября

0,0169

3 октября

0,0170

10 октября

0,0170

4 октября

0,0171

11 октября

0,0169

5 октября

0,0170

12 октября

0,0174

6 октября

0,0169

13 октября

0,0174

Средний курс за неделю

0,0171

Средний курс за неделю

0,0171

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0613 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

2 октября

0,0620

9 октября

0,0616

3 октября

0,0618

10 октября

0,0613

4 октября

0,0617

11 октября

0,0613

5 октября

0,0617

12 октября

0,0613

6 октября

0,0614

13 октября

0,0612

Средний курс за неделю

0,0617

Средний курс за неделю

0,0613