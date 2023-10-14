Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 2 октября 1,7 9 октября 1,7 3 октября 1,7 10 октября 1,7 4 октября 1,7 11 октября 1,7 5 октября 1,7 12 октября 1,7 6 октября 1,7 13 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0112 маната и составил 1,7985 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 2 октября 1,7968 9 октября 1,7938 3 октября 1,7790 10 октября 1,7953 4 октября 1,7800 11 октября 1,8027 5 октября 1,7885 12 октября 1,8072 6 октября 1,7920 13 октября 1,7935 Средний курс за неделю 1,7873 Средний курс за неделю 1,7985

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0005 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 2 октября 0,0173 9 октября 0,0169 3 октября 0,0170 10 октября 0,0170 4 октября 0,0171 11 октября 0,0169 5 октября 0,0170 12 октября 0,0174 6 октября 0,0169 13 октября 0,0174 Средний курс за неделю 0,0171 Средний курс за неделю 0,0171

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0613 маната за лиру.