Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана
По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
2 октября
|
1,7
|
9 октября
|
1,7
|
3 октября
|
1,7
|
10 октября
|
1,7
|
4 октября
|
1,7
|
11 октября
|
1,7
|
5 октября
|
1,7
|
12 октября
|
1,7
|
6 октября
|
1,7
|
13 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0112 маната и составил 1,7985 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
2 октября
|
1,7968
|
9 октября
|
1,7938
|
3 октября
|
1,7790
|
10 октября
|
1,7953
|
4 октября
|
1,7800
|
11 октября
|
1,8027
|
5 октября
|
1,7885
|
12 октября
|
1,8072
|
6 октября
|
1,7920
|
13 октября
|
1,7935
|
Средний курс за неделю
|
1,7873
|
Средний курс за неделю
|
1,7985
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0005 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
2 октября
|
0,0173
|
9 октября
|
0,0169
|
3 октября
|
0,0170
|
10 октября
|
0,0170
|
4 октября
|
0,0171
|
11 октября
|
0,0169
|
5 октября
|
0,0170
|
12 октября
|
0,0174
|
6 октября
|
0,0169
|
13 октября
|
0,0174
|
Средний курс за неделю
|
0,0171
|
Средний курс за неделю
|
0,0171
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0613 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
2 октября
|
0,0620
|
9 октября
|
0,0616
|
3 октября
|
0,0618
|
10 октября
|
0,0613
|
4 октября
|
0,0617
|
11 октября
|
0,0613
|
5 октября
|
0,0617
|
12 октября
|
0,0613
|
6 октября
|
0,0614
|
13 октября
|
0,0612
|
Средний курс за неделю
|
0,0617
|
Средний курс за неделю
|
0,0613
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