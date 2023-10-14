Благодаря успешному стратегическому курсу Президента Ильхама Алиева Азербайджан вошел в группу стран с высоким средним уровнем дохода.

Об этом, как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Ненефтегазовая экономика за прошедший период выросла на четыре миллиарда долларов до 41 миллиарда долларов. Добавленная стоимость выросла в 4,7 раза в ненефтегазовой отрасли, до 19 раз - в туризме, до 23 раз - в информации и связи, до 5 раз - в транспортном секторе. В 2022 году экспорт ненефтегазовой продукции увеличился в 12 раз по сравнению с 2002 годом и впервые за период независимости превысил 3 миллиарда долларов", - сказал он.

Отметим, что сегодня под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева проходит конференция, которая посвящена деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.