Микаил Джаббаров о принятых госпрограммах по социально-экономическому развитию регионов

За последние 20 лет в Азербайджане приняты 4 государственные программы, посвященные социально-экономическому развитию регионов, объем инвестиций, вложенных в регионы по этим программам, составляет 104 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Практически реконструирована социально-экономическая инфраструктура в регионах, строительство самых современных транспортных узлов в стране полностью активизировало экономический потенциал. Это обеспечило высокую мобильность экономических ресурсов внутри страны, создало основы устойчивого экономического роста в регионах и привело к высокой инвестиционной активности", - сказал он.

Отметим, что сегодня под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева проходит конференция, которая посвящена деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.