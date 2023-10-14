В результате проведенных реформ повысился уровень прозрачности в экономике Азербайджана

В последние годы в результате проведенных реформ в налоговой системе Азербайджана повысился уровень прозрачности в экономике.

Об этом, как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

"В 2022 году, впервые в истории, в государственный бюджет Азербайджана было обеспечено налоговых поступлений в размере 15,5 миллиарда манатов. Доля частного сектора в налоговых поступлениях по ненефтегазовому сектору превысила 74 процента.

Благодаря реформам заработной платы, проведенным с целью "отбеливания" рынка труда, в ненефтегазовом частном секторе было заключено более 340 тысяч новых трудовых договоров. Доля ненефтегазового частного сектора в общих трудовых договорах достигает 50 процентов", - подчеркнул он.

Отметим, что мероприятие проходит под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева.

Конференция посвящена деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.