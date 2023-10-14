Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии нефтегазовой отрасли Азербайджана

Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии энергетической отрасли Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал бывший генеральный директор bp Джон Браун в ходе конференции "Гейдар Алиев и новая нефтяная стратегия Азербайджана", прошедшей в Баку.

"Азербайджан занимает особое место в моем сердце. Эта страна является мощным источником решимости, прогресса и обучения. Я хочу воздать должное великому лидеру Гейдару Алиеву, чье дальновидное руководство сформировало современный Азербайджан и его новые стратегии. Я имел честь знать его и работать с ним во время моего пребывания на посту генерального директора bp. Я глубоко уважал его как могущественного и харизматичного лидера с четким видением будущего своей нации. Он сыграл исключительную роль не только в развитии своей собственной страны, но и всего региона. Он правильно предвидел, что огромные запасы углеводородов в Азербайджане станут ключом к экономическому и социальному развитию страны. Он также понял, что для использования этого потенциала ему необходимо привлечь иностранные инвестиции и экспертные знания. Сегодня мы можем быть свидетелями замечательных результатов генерального плана, разработанного Гейдаром Алиевым для своей страны, о чем свидетельствуют такие проекты мирового класса, как "Азери-Чираг-Гюнешли", Баку-Тбилиси-Джейхан и "Шахдениз". Эти проекты сыграли важную роль в преобразовании экономики Азербайджана и подтверждении статуса Баку как одного из ведущих энергетических центров мира", - сказал он.

Джон Браун отметил, что "Азери-Чираг-Гюнешли" ознаменовал начало новой нефтяной стратегии независимого Азербайджана и открыл новую главу в истории страны.

По его словам, "Контракт века" остается одним из крупнейших в мире соглашений с точки зрения запасов углеводородов и инвестиций.

"Это принесло значительные инвестиции от западных транснациональных компаний, крупнейшие из когда-либо виденных в любой стране бывшего Советского Союза. Это заложило основу для беспрецедентного возрождения и экономического роста Азербайджана. Достижения азербайджанской нефтяной промышленности, как в прошлом, так и с недавней установкой платформы "Центральный-Восточный Азери" (ACE) , отражают самоотверженность и трудолюбие ее работников. Сегодня я безмерно горжусь тем, что нахожусь здесь, чтобы подчеркнуть достижения отрасли за последние 29 лет. Эти достижения были бы невозможны без мастерства, самоотверженности, мужества и решительности азербайджанских нефтяников", - добавил Джон Браун.