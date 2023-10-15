Прогноз МВФ по росту мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует прирост мирового ВВП в 2023 году в 3%, инфляция останется на уровне 6,8% в 2023 году в обозримой перспективе, сообщается на сайте Минфина РФ, передает Day.Az.

"По прогнозу МВФ, в 2023 году прирост мирового ВВП составит 3,0%, что существенно ниже среднегодовых темпов за последние два десятилетия (3,8%). Инфляция останется на повышенном уровне в обозримой перспективе (6,8% в 2023 году со снижением до 4,0% к 2026 году), а уровень", - говорится в сообщении по итогам пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) в рамках заключительной министерской встречи Группы двадцати под председательством Индии, которая прошла 12-13 октября 2023 году в Марракеше.

Кроме того, МВФ также прогнозирует, что уровень глобальной государственной задолженности достигнет 90%.