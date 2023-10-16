https://news.day.az/economy/1606833.html Налогоплательщиков ждут изменения - ВИДЕО
Налогоплательщиков ждут изменения - ВИДЕО
Со следующего года налогоплательщики в Азербайджане смогут входить в электронный кабинет только с усиленными средствами электронной подписи.
Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространила Государственная налоговая служба Азербайджана.
Отмечается, что с 1 января 2024 года у налогоплательщиков в Азербайджане будет ограничена возможность доступа к электронному кабинету с использованием кода-пароля, выданного налоговым органом.
"Налогоплательщики смогут воспользоваться этой возможностью только при помощи усиленных средств электронной подписи", - говорится в сообщении госслужбы.
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