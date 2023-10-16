https://news.day.az/economy/1606916.html Увеличиваются ассигнирования на больницы
Увеличиваются ассигнирования на больницы
В 2024 году на долю расходов, связанных с больницами, в Азербайджане придется 231,5 миллиона манатов или 0,6 процентов расходов государственного бюджета.
Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на министервство финансов Азербайджана.
Согласно информации, это на 35,1 процента больше утвержденного прошлогоднего прогноза.
Расходы на больницы составят 12,4 процента расходов на здравоохранение.
Напомним, что в следующем году доходы бюджета ожидаются на уровне 34 миллиардов 173 миллионов манатов, а расходы - 36 миллиардов 763 миллионов манатов.
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