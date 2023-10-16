Увеличиваются ассигнирования на больницы

В 2024 году на долю расходов, связанных с больницами, в Азербайджане придется 231,5 миллиона манатов или 0,6 процентов расходов государственного бюджета.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на министервство финансов Азербайджана.

Согласно информации, это на 35,1 процента больше утвержденного прошлогоднего прогноза.

Расходы на больницы составят 12,4 процента расходов на здравоохранение.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета ожидаются на уровне 34 миллиардов 173 миллионов манатов, а расходы - 36 миллиардов 763 миллионов манатов.