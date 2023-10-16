Названа сумма средств, выделенных Азербайджаном на восстановление освобожденных территорий

Стал известен объем средств, выделенных из государственного бюджета Азербайджана на 2024 год для восстановления освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает в понедельник Day.Az, на эти цели из госбюджета Азербайджана планируется выделить 3 миллиарда 825 миллионов манатов.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета ожидаются на уровне 34 миллиардов 173 миллионов манатов, а расходы - 36 миллиардов 763 миллионов манатов.