https://news.day.az/economy/1606921.html Названа сумма средств, выделенных Азербайджаном на восстановление освобожденных территорий
Названа сумма средств, выделенных Азербайджаном на восстановление освобожденных территорий
Стал известен объем средств, выделенных из государственного бюджета Азербайджана на 2024 год для восстановления освобожденных от оккупации территорий.
Как сообщает в понедельник Day.Az, на эти цели из госбюджета Азербайджана планируется выделить 3 миллиарда 825 миллионов манатов.
Напомним, что в следующем году доходы бюджета ожидаются на уровне 34 миллиардов 173 миллионов манатов, а расходы - 36 миллиардов 763 миллионов манатов.
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