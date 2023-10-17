В США увидели тренд на снижение национальной инфляции

Замедление инфляции в США "несомненно" является трендом, а не краткосрочным импульсом, несмотря на сохранение устойчивого ценового давления в отдельных секторах, заявил Financial Times президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Многое говорит о том, что инфляция замедляется по сравнению с теми уровнями, на которых она была, и это как раз то, чего мы хотим, - сказал он. - Несомненно, это тренд. Нам надо надеяться, и следить за ситуацией, чтобы быть уверенными в том, что он продолжается".

Инфляция в США в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца - 3,7% в годовом выражении, тогда как эксперты ожидали ее замедления до 3,6%. В июне темпы роста потребительских цен опускались до 3% - минимума с марта 2021 года, однако затем вновь ускорились. Целевой показатель ФРС для инфляции составляет 2%.

Другие статданные из США показывают, что экономика страны остается сильной. Это, одновременно с сигналами сохранения высокой инфляции, может подтолкнуть руководителей Федрезерва к еще одному подъему ставки, которая уже находится на максимальном за 22 года уровне (5,25-5,5%).

Гулсби признает, что разворот тенденции в динамике потребительских цен в отдельных секторах, включая аренду и покупку недвижимости, после нескольких месяцев замедления стал неприятным сюрпризом и "заслуживает должного внимания".

При этом глава ФРБ Чикаго отмечает, что сентябрьские данные по рынку труда США, показавшие замедление роста зарплат при сохранении высоких темпов увеличения числа рабочих мест в сентябре, скорее говорят о расширении рабочей силы, чем являются поводом для беспокойства.

Он отметил, что пока не определился, какие шаги Федрезерву следует предпринять на заседании 31 октября - 1 ноября.

"Одна из худших вещей, которую можно сделать, - это привязать решение по монетарной политике к статданным за прошлый месяц. Нам необходим более широкий взгляд", - говорит Гулсби.